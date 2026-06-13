Νεκρό βρέφος στην Κρήτη, με τις αρχές, μετά από εισαγγελική εντολή, να προχωρούν στη σύλληψη του 45χρονου παππού του για το αδίκημα της έκθεσης.

Το περιστατικό στην Κρήτη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/3), όπου οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) προσπάθησαν επί 48 λεπτά να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς να το καταφέρουν.

Το, 18 μηνών, βρέφος είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο, καθώς τις τελευταίες ημέρες εμφάνιζε συμπτώματα αδιαθεσίας. Μάλιστα, από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Νεκρό βρέφος 18 μηνών στην Κρήτη: Συνελήφθη ο παππούς του

Ωστόσο, η κατάστασή του όσο περνούσαν οι μέρες, χειροτέρευε, γεγονός που ανάγκασε τον παππού του βρέφους, ο οποίος το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, να το μεταφέρει στο ΠΑΓΝΗ.

Το βρέφος στην Κρήτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να είχε σηπτική εικόνα. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς συνέβη.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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