Νεκρό βρέφος 17 μηνών στην Πάτρα

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου (13/6) ένα βρέφος 17 μηνών στην Πάτρα, το οποίο είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής.

Το βρέφος στην Πάτρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζε σοβαρή δυσχέρεια στην αναπνοή, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιούνται άμεσα.

Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διάσωσή του, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και άρχισε η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από pelop.gr