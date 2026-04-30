Νεκρός 13χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία: «Ήρθε κλινικά νεκρό, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα»

Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στην Ηλεία, όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως κινούνταν με το πατίνι του σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγούσε 53χρονος.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 μετέφερε ότι ο μαθητής κινούνταν στον κεντρικό δρόμο με το ηλεκτρικό του πατίνι. Φέρεται να κατέβαινε με φόρα και, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Άμεσα διακομίστηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Νεκρό 13χρονο αγόρι στην Ηλεία: «Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι», λένε οι γιατροί

Ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της Ν.Μ. Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, περιέγραψε στην ΕΡΤ την κατάσταση στην οποία έφτασε το παιδί στο νοσοκομείο. «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο – ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει η ανάνηψη στην περιοχή όπου έγινε το συμβάν και είχε προηγηθεί παρέμβαση από έναν νοσηλευτή που βρισκόταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε εμάς ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.

