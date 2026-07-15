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Νεκρή μία γυναίκα και ένα βρέφος στη Χαλκιδική μετά από τροχαίο: Στο νοσοκομείο δύο ακόμη άτομα

Το αυτοκίνητο στο οποίο φέρεται να επέβαινε τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
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Μία γυναίκα και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα  στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action24, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 18:20 στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου, όταν βυτιοφόρο συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο φέρεται να επέβαινε τετραμελής οικογένεια.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα και ένα βρέφος.

Ένας άνδρας -πιθανότατα ο πατέρας της οικογένειας- και ένα ακόμη ανήλικο παιδί τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης της υγείας τους.

Το τοπικό μέσο  HalkidikiNews.gr μεταφέρει ότι ο πατέρας και το άλλο παιδί της οικογένειας απεγκλωβίστηκαν μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και εθελοντών της ομάδας Δασοπροστασίας Μεταμόρφωσης και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Η γυναίκα και το βρέφος διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Με πληροφορίες από Action24, HalkidikiNews.gr

 
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