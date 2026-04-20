Νεκρή γυναίκα στο υπουργείο Τουρισμού: «Άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό»

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για την 51χρονη, που κατέληξε νεκρή μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας, όταν κάτω από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, η 51χρονη βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και η 51χρονη να μεταφέρεται στον «Ευαγγελισμό», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Νεκρή γυναίκα στο υπουργείο Τουρισμού: Ποια ήταν η 51χρονη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου, που δούλευε εκεί για πάνω από 20 χρόνια, ενώ ήταν και μητέρα δύο παιδιών.



Την ίδια ώρα σύμφωνα με το STAR, συνάδελφός της φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές, πως είδε την 51χρονη να ανοίγει το παράθυρο και να πέφτει στο κενό.

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του υπουργείου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

»Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές».