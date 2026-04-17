Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Το χρονικό - Ποιος είναι ο άνδρας που έχει προσαχθεί

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 45χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, φέρεται να είχε κλείσει ραντεβού με τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, μέσω πλατφόρμας γνωριμιών.

Παράλληλα, οι δύο τους φέρεται να είχαν ενοικιάσει διαμέρισμα στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Βίντεο πριν την πτώση της γυναίκας

Πλάνα που φέρεται να καταγράφουν τις στιγμές πριν από την πτώση της γυναίκας από τον 3ο όροφο παρουσίασε ο ΑΝΤ1.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», καταγράφονται οι πόρτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας ενώ ακούγεται μια γυναικεία φωνή. Η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει στα αγγλικά «baby, open!» («μωρό, άνοιξε»). Η ίδια εκπομπή μετέφερε επίσης αναφορές για έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα στη γυναίκα και τον άνδρα λίγο πριν από το περιστατικό.

Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Μαρτυρίες για φωνές πριν τον εντοπισμό της σορού

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, περιέγραψε στο ΕΡΤnews ότι λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα ακούστηκαν «ουρλιαχτά και κραυγές στα αγγλικά», εκτιμώντας ότι είχε προηγηθεί καυγάς.

Ο ίδιος ανέφερε πως, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο, ακούστηκε και ήχος σπασμένου τζαμιού. Όταν οι αρχές έφτασαν στην πολυκατοικία και προέβησαν στον απαραίτητο έλεγχο στο κτίριο βρέθηκαν στον 4ο όροφο, από όπου και εντόπισαν τη σορό της γυναίκας να βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο.

Μαρτυρία άνδρα που διέμεινε εκείνο το βράδυ στην πολυκατοικία, μετέφερε ότι: «Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Άκουσα τζαμαρία να σπάει. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν «I am sorry, come back». Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί».

Μέχρι στιγμής, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της, με τις έρευνες να συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται, εάν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1 ΕΡΤnews