Νεκρή γυναίκα στην Αθήνα: Στο μικροσκόπιο σημάδια πάλης - Νέα ευρήματα των Αρχών

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στον ακάλυπτο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της, συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές σε ό,τι αφορά την υπόθεση της γυναίκας, που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, όταν ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν έντονες φωνές και κραυγές γυναίκας που ζητούσε βοήθεια, καλώντας έναν άνδρα να της ανοίξει την πόρτα. Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον καυγά της γυναίκας με τον άντρα ο οποίος σταδιακά σταμάτησε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν ανδρικές φωνές σε χαμηλότερο τόνο, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκε δυνατός θόρυβος από σπάσιμο τζαμιού. Όσον αφορά τις αστυνομικές έρευνες, οι αρχές επικεντρώνονται τόσο στο εσωτερικό του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, όσο και στο κλιμακοστάσιο του τέταρτου ορόφου, απ’ όπου φέρεται να έπεσε η γυναίκα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε σπασμένο τζάμι μεταξύ των δύο ορόφων, στο οποίο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, την ώρα που αίματα βρέθηκαν -επίσης- σε διαδρόμους και κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι προηγήθηκε πάλη μεταξύ των δύο ατόμων.

Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Τα ευρήματα από τη σορό της

Κατά πληροφορίες, τόσο στη σορό της 30χρονης όσο και στο σώμα του 45χρονου έχουν εντοπιστεί εκδορές και αμυχές, ευρήματα που παραπέμπουν σε συμπλοκή. Παράλληλα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται και το ηχητικό ντοκουμέντο από γειτονικό διαμέρισμα, στο οποίο ακούγεται η γυναίκα να ζητά επίμονα να της ανοίξει η πόρτα, λέγοντας πως έχει μείνει κλειδωμένη εκτός.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, υποστήριξε ότι ζήτησε από τη γυναίκα να αποχωρήσει από το κατάλυμα και ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη στη συνέχεια. Υποστήριξε επίσης ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο από σπάσιμο τζαμιού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξηγήσει πώς η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, ο άνδρας δεν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για να εισέλθουν οι αστυνομικοί και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 45χρονος ανακρίνεται, ενώ σχηματίζεται δικογραφία με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα κρίνει αν ο θάνατος της 30χρονης προήλθε αποκλειστικά από την πτώση ή αν υπήρξαν προγενέστερα τραύματα.

Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται πως οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 45χρονου ο οποίος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, φέρεται να είχε κλείσει ραντεβού με τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, μέσω πλατφόρμας γνωριμιών.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία, περιέγραψε στο ΕΡΤnews ότι λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα ακούστηκαν «ουρλιαχτά και κραυγές στα αγγλικά», εκτιμώντας ότι είχε προηγηθεί καυγάς.

Ο ίδιος ανέφερε πως, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο, ακούστηκε και ήχος σπασμένου τζαμιού. Όταν οι αρχές έφτασαν στην πολυκατοικία και προέβησαν στον απαραίτητο έλεγχο στο κτίριο βρέθηκαν στον 4ο όροφο, από όπου και εντόπισαν τη σορό της γυναίκας να βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο.

Μαρτυρία άνδρα που διέμεινε εκείνο το βράδυ στην πολυκατοικία, μετέφερε ότι: «Ξύπνησα λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. Άκουσα τζαμαρία να σπάει. Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν «I am sorry, come back». Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί».

Μέχρι στιγμής, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της, με τις έρευνες να συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται, εάν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ