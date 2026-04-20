Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Νεκρή είναι μια γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (20/4) όταν- κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες προς το παρόν- βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.

Πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου Τουρισμού που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο.

Το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του υπουργείου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές».