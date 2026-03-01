Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Τι ισχυρίζεται ο σύντροφός της και τι «βρήκε» ο ιατροδικαστής

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2), καθώς μια έγκυος εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο κεφάλι, στα σκαλιά του σπιτιού της στον Κολωνό.

Ως ύποπτος έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της, καθώς οι Αρχές ερευνούν όλα τα σενάρια.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες της πολυκατοικίας, τραυματισμένη στο κεφάλι και κάλεσε σε βοήθεια.

Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το τραύμα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδει με πτώση από σκάλα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για ατύχημα.

Το ζευγάρι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για κάποιο ενδοοικογενειακό επεισόδιο ωστόσο, οι γείτονες αναφέρουν στους αστυνομικούς ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας, έχει αποκλείσει την περιοχή, συλλέγει καταθέσεις από το οικογενειακό αλλά και το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, ενώ εξετάζονται και τα ευρήματα στον χώρο του σπιτιού, καθώς και έξω από το σπίτι, προκειμένου να καταλάβουν και οι ίδιοι τι ακριβώς έχει συμβεί.