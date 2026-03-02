Νεκρή έγκυος στον Κολωνό: «Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες»

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος σύντροφός της έχει συλληφθεί ως ύποπτος, αφού η εκδοχή της ιστορίας του φαίνεται πως είναι ύποπτη.

Σήμερα, Δευτέρα (2/3) θα γίνει η νεκροψία-νεκροτομή που θα «ρίξει φως» στην αιτία του θανάτου της.

Ο θάνατος της 31χρονης στον Κολωνό

Η 31χρονη εντοπίστηκε το Σάββατο (28/2) νεκρή, με τραύματα στο κεφάλι, στις σκάλες του σπιτιού όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφο της, με εκείνον να καλεί την Αστυνομία και να δηλώνει ότι εκείνος τη βρήκε χτυπημένη και αναίσθητη στις σκάλες.

Ωστόσο, η εξέταση από τον ιατροδικαστή αποκάλυψε πως κάτι άλλο συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star η γυναίκα φαίνεται να είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλά χτυπήματα από τα οποία μόνο ένα δικαιολογείται από πτώση. Γειτόνισσα του ζευγαριού έχει περιγράψει όσα άκουσε την μοιραία μέρα.

«Πριν το κακό είχε γίνει καβγάς. Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και μετά έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά «Ψόφα σκυλί». «Ψόφα σαν σκυλί» και μετά μεγάλη φασαρία. Και μετά νέκρα».

Μάλιστα στους γείτονες που είδαν το ασθενοφόρο και βγήκαν για να δουν τι συνέβη ο 38χρονος έδινε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που έδωσε στην Αστυνομία, κάτι που ενισχύει τις υποψίες της Αστυνομίας για γυναικοκτονία.

«Βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον άνθρωπο και του λέμε τι έγινε απλά μας είπε ότι η κοπέλα του ζαλίστηκε, πήγε στο μπάνιο ζαλίστηκε έπεσε χτύπησε και έμεινε εκεί».

Γείτονες ανέφεραν μιλώντας στο MEGA πως για κάποιον καιρό άκουγαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα βέβαια αυτό είχε σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου πέντε μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Τι ερευνά η Αστυνομία

Τα σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία είναι δύο: είτε να ξυλοκοπήθηκε και να τοποθετήθηκε στη σκάλα, για να φανεί σαν ατύχημα, είτε να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι με παιδεία μεγαλωμένη με μεγάλο σεβασμό και προσοχή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι που δεν πρόβαλε ποτέ την ομορφιά του. Ήταν ένας άνθρωπος που θα στηριζόταν πάντα στα χέρια και στα πόδια της, ποτέ σε έναν άνδρα», είπε οικογενειακή της φίλη.

Σήμερα θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή που θα δείξει τις λεπτομέρειες του συμβάντος.