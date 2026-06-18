Νεκρή 83χρονη στη Χαλκιδική: Εκτιμάται ότι πέθανε πριν από περίπου 20 με 30 ημέρες

Δεν «δείχνουν» εγκληματική ενέργεια τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν ο αρχές, για τον θάνατο της 83χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στη Χαλκιδική, όπως μεταφέρουν νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Την ηλικιωμένη εντόπισε νεκρή η κόρη της, στο σπίτι όπου ζούσε στη Νικήτη Χαλκιδικής. Η κόρη της 83χρονης κάλεσε την αστυνομία νωρίτερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Ιουνίου με τις δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Η ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της νεκροψίας προσδιορίζει τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής.

Νωρίτερα το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε για την υπόθεση: «Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από την κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την Αστυνομία, γύρω στις 2.15μμ.».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ