Νεκρή 83χρονη στη Χαλκιδική: Βρέθηκε στο σπίτι της

Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι της στη Χαλκιδική μία 83χρονη γυναίκα.

Ο εντοπισμός της ηλικιωμένης σήμανε συναγερμό για την τοπική αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή Νικήτη της Χαλκιδικής, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το ΕΡΤnews, η 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα εντός του σπιτιού της από την κόρη της το μεσημέρι.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τα αιτία και τις συνθήκες του θανάτου της.

Το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει για την υπόθεση: «Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από την κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την Αστυνομία, γύρω στις 2.15μμ. Στο σημείο μεταβαίνει η Ασφάλεια, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».