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Νεκρή 73χρονη από το Ποσείδι: Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου της

Έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΣΕΙΔΙ ΝΕΚΡΗ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Νεκρή ανασύρθηκε 73χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Ποσείδι του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου χωρίς να έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου της. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, η 73χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την αρμόδια αρχή έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
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