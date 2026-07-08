Νεκρή 73χρονη από το Ποσείδι: Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου της

Νεκρή ανασύρθηκε 73χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Ποσείδι του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 7 Ιουλίου χωρίς να έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου της. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, η 73χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Από την αρμόδια αρχή έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews