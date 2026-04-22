Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται ως προς τις συνθήκες του θανάτου.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν την περασμένη Κυριακή, ενώ λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρή, άνδρες της ΕΜΑΚ πραγματοποιούσαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δαφνές, Σταυράκια και Αθανάτοι, στους πρόποδες του Γιούχτα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κινητό της εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα από κεραίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που οδήγησε τις έρευνες στο συγκεκριμένο σημείο.

Νεκρή 43χρονη στο Ηράκλειο: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Κοντά στο σημείο όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού, εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν μια θήκη κυνηγετικού όπλου και ένα πακέτο τσιγάρα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δύο προσώπων την ημέρα της εξαφάνισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο ο θάνατος του 40χρονου συνδέεται με την υπόθεση της 43χρονης.

Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει το λευκό αυτοκίνητο της 43χρονης να αποχωρεί από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου στις 11:02 το πρωί της Κυριακής, με κατεύθυνση προς την περιοχή των Αθανάτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την υπόθεση.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο αδερφός του 40χρονου, σε κατάθεση που έδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης, αναφέρθηκε σε σημειώσεις που του έδωσε ο αυτόχειρας σε προγενέστερο χρόνο. Σε αυτές καταγράφει τις σκέψεις, την ψυχολογική του κατάσταση, ενώ στέκεται και στη 43χρονη.

Νεκρή 43χρονη στο Ηράκλειο: Βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η σορός της βρέθηκε στα πίσω καθίσματα, σκεπασμένη με χαλί, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρχών είχαν τεθεί και ευρήματα που εντοπίστηκαν σε εξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, σε μικρή απόσταση από το επίκεντρο των ερευνών. Πρόκειται για ένα πακέτο τσιγάρων και μία θήκη όπλου, τα οποία περισυνελέγησαν προκειμένου να εξεταστεί αν σχετίζονται με την υπόθεση της εξαφάνισης, αλλά και με τον θάνατο του 40χρονου άνδρα.

Παράλληλα, οι έρευνες είχαν επεκταθεί και σε γειτονικές περιοχές, όπως οι Δαφνές, με τη συμμετοχή εθελοντών, τοπικών συλλόγων και κατοίκων, που συνέδραμαν ενεργά ακόμη και με ιδιωτικά μέσα, καλύπτοντας δύσβατα σημεία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, neakriti.gr