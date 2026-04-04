Νεκρή 43χρονη στην Κόρινθο: Μία σύλληψη για την πτώση του μπαλκονιού - Πώς έγινε το δυστύχημα

Σε μία σύλληψη προχώρησαν σήμερα (4/4) οι αστυνομικές αρχές σχετικά με το θανάσιμο τραυματισμό της 43χρονης στην Κόρινθο, μετά από αποκόλληση μπαλκονιού.

Από την κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ στο σημείο του δυστυχήματος στην Κόρινθο, συνελήφθη ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης, που ήταν σε εξέλιξη στο κτίριο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορέις, οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης και, πιο συγκεκριμένα, τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Νεκρή 43χρονη στην Κόρινθο: Πώς έγινε το δυστύχημα

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα περνούσε, περίπου στις 15:00, μαζί με την οικογένειά της, την οδό Πηγάσου όταν εκείνη την ώρα μπαλκόνι κτιρίου κατέρρευσε με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει.

Από την κατάρρευση του μπαλκονιού τραυματίστηκαν ελαφρά δύο από τα παιδιά της οικογένειας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ανέσυραν τη 43χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για μία οικογένεια τουριστών από τη Γερμανία, με τη 43χρονη να διακομίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου -χωρίς τις αισθήσεις της- όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.