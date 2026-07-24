Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Τι επικαλείται το ζευγάρι που προσήχθη

Σε δύο συλλήψεις, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, προχώρησαν οι αρχές σχετικά με την υπόθεση της νεκρής 41χρονης γυναίκας στη Σύρο, το απόγευμα της Πέμπτης (23/7).

Η 41χρονη, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, έχασε τη ζωή της έπειτα από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την ΕΡΤ, το ζευγάρι που προσήχθη για τη νεκρή γυναίκα στη Σύρο, επικαλείται πως «ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας».

Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Το χρονικό της συμπλοκής

Ως προς το χρονικό, όπως έχει γίνει γνωστό από τις έως τώρα πληροφορίες, η 41χρονη μετέβη σε κατοικία στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, πλήγμα που φέρεται να προκάλεσε ο άνδρας του ζευγαριού.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η 41χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τι υποστηρίζει το ζευγάρι για τη νεκρή 41χρονη στη Σύρο

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Όσον αφορά στην υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού, αναφέρει ότι η 41χρονη εισήλθε στην κατοικία τους και τους επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι, γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, τους οδήγησε να αντιδράσουν σε αυτοάμυνα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν πράγματι η 41χρονη έφερε μαχαίρι, αν το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει εντοπιστεί, καθώς και αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να φωτίζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω αξιολόγηση των καταθέσεων και των ευρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός περί νόμιμης άμυνας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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