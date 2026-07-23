Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Προσήχθη ζευγάρι για την υπόθεση

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα 41 ετών στην Άνω Σύρο, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη. Όπως έγινε γνωστό το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5:20 το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό της Άνω Σύρου.

Πληροφορίες της ΕΡΤ, αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού μόνιμων κατοίκων του νησιού, κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο της.

Σύρος: Η 41χρονη γυναίκα διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι

Στη συνέχεια η γυναίκα φέρεται να διαπληκτίστηκε με το ζευγάρι για λόγους δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Έπειτα ο άντρας φέρεται να την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Το ζευγάρι την ακολούθησε ενώ η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει και συνέχισαν να διαπληκτίζονται στο δρόμο μέχρι που η γυναίκα κατέρρευσε.

Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε, αλλά μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου η γυναίκα κατέληξε.

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, όπου δίνει κατάθεση.

Παράλληλα οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ