Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Πώς έγινε το επεισόδιο - Ελεύθερη η γυναίκα του ζευγαριού

Ελεύθερη αφέθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/7) η γυναίκα του ζευγαριού, που προσήχθη το βράδυ της Πέμπτης για τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης στην Άνω Σύρο.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θάνατο της 41χρονης στη Σύρο, που έφερε τραύμα από μαχαίρι, την ώρα που οι έρευνες των αρχών για τη «διαλεύκανση» του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η 41χρονη μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι, έχοντας μαζί της μαχαίρι. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι.

Σύρος: Τι υποστήριξε ο 41χρονος κατηγορούμενος - Πού καταλήγουν οι αρχές

Την ίδια ώρα, σε άμυνα υποστήριξε ότι βρίσκονταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 41χρονος προσαχθείς φέρεται να χρησιμοποίησε διαφορετικό μαχαίρι και να τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη.

Η 41χρονη βγήκε στη συνέχεια από την κατοικία και κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του, η οποία αρχικά προσήχθη και εξετάστηκε για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επιχειρείται να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αντιπαράθεσης, η σχέση της 41χρονης με το ζευγάρι και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας συμπλοκής.

Οι αστυνομικές αρχές πάντως, συγκεντρώνουν ακόμα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ