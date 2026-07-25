Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνεργεία στην πράξη.

Στη συνέχεια οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζοντας τόσο τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Το χρονικό της υπόθεσης

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης όπως έχει γίνει γνωστό, η 41χρονη μετέβη σε κατοικία στην Άνω Σύρο, όπου και σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, τραύμα που φέρεται να προκάλεσε ο άνδρας του ζευγαριού.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η 41χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σύρος: Εντολή σύλληψης της συντρόφου του 41χρονου για συνέργεια σε ανθρωποκτονία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Προσήχθη ζευγάρι για την υπόθεση