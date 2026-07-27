Νεκρή 41χρονη στη Σύρο: Από μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της διασώστριας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη νεκρή 41χρονη διασώστρια στη Σύρο.

Σήμερα το μεσημέρι Δευτέρα (27/7), έγιναν γνωστά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης σχετικά με τα αίτια του θανάτου της 41χρονης.

Πληροφορίες που μεταδίδει το cyclades24.gr αναφέρουν πως η αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, σημειώνοντας πως η 41χρονη διασώστρια στη Σύρο δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα και έχασε τη ζωή της.

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Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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