Κόρινθος: Βρήκαν σορό κοπέλας να επιπλέει στη Διώρυγα

Νεκρή εντοπίστηκε μια κοπέλα στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Απριλίου όταν η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, η σορός φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας 17 ετών περίπου.

Οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στην στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού.

Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.