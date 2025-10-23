Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Πώς συνέβη η τραγωδία - Ο πατέρας της ενημέρωσε την ΕΛΑΣ «περίπου 10 ώρες μετά»

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου έξω από ένα κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι, όπου μια 16χρονη βρέθηκε νεκρή.

Νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το Star αναφέρουν ότι η ανήλικη φαίνεται πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Φως στα ακριβή αίτια θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Γκάζι: Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, η 16χρονη διασκέδαζε εντός του κέντρου, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου, αλλά κατάρρευσε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη λίγες ώρες αργότερα στο ΑΤ Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του, «περίπου 10 ώρες μετά», όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις Αρχές για το συμβάν.

Απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Από το κλαμπ κατασχέθηκαν τα ποτά και τα μπουκάλια για να εξεταστούν εργαστηριακά.

Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Γκάζι: Ακόμα τρεις κλήσεις στο ΕΚΑΒ την ίδια μέρα

Σημειώνεται πως το βράδυ της περασμένης Κυριακής το ΕΚΑΒ δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις και παρέλαβε άλλα τρία άτομα, ηλικίας 20 με 26 ετών από το ίδιο σημείο σε κατάσταση μέθης και λιπόθυμα.