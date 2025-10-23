Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού - «Ενημερώθηκε η Αστυνομία»

Ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης (23/10) το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Κυριακής.

Το νοσοκομείο παραθέτει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προσπάθεια να επανέλθει στη ζωή η κοπέλα και τόνισε ότι ενημέρωσε το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (Συντάγματος) για το περιστατικό.

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού

Ακολουθεί η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»:

«Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ ''Ο Ευαγγελισμός'', γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Τι απαντά η ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι εξέδωσε και η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρει, ο πατέρας 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και ενημέρωσε για τον θάνατό της, επισημαίνοντας πως «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».