Νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: «Αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους»

Για τη σφράγιση της επιχείρησης στο Γκάζι μετά το θάνατο της 16χρονης κοπέλας μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.

Αρχικά, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε για την υπόθεση του θανάοτου της 16χρονης στο Γκάζι: «Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά για το συγκεκριμένο κατάστημα και στη συνέχεια, ευτυχώς άμεσα ο Δήμος προχώρησε σε σφράγιση, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα».

Ερωτηθείσα ποια είναι η αιτιολογία για το σφράγισμα της επιχείρησης απάντησε: «Για αυτό ακριβώς επειδή από την προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως στο συγκεκριμένο κατάστημα εισήλθε ανήλικος, άρα μιλάμε για μία παραβίαση εδώ και κατανάλωση αλκοόλ, δεύτερη παραβίαση της νομοθεσίας, καθώς απαγορεύεται ακόμη και η είσοδος στους ανηλίκους, εκτός και αν υπάρχει μια προγραμματισμένη εκδήλωση, όπως πολλές σχολικές εκδηλώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Εκεί βέβαια πρέπει να έχει δηλωθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να έχει προηγηθεί έλεγχος της αστυνομίας πριν, αλλά και να μπορεί να γίνει έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εκεί επιτρέπεται η είσοδος όταν έχει προγραμματιστεί, ξαναλέω, εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν ανήλικοι και είναι ενήμερη η αστυνομία ώστε να ελέγχει. Φυσικά και δεν επιτρέπεται όμως το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται ένας αστυνομικός έξω από ένα τέτοιου είδους κατάστημα, αλλά και από ένα περίπτερο, από ένα μίνι μάρκετ, από μία κάβα παντού, οπουδήποτε μπορεί ένας ανήλικος ή ένας ενήλικας να προμηθευτεί αλκοόλ. Πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη των ίδιων των ιδιοκτητών αυτών των καταστημάτων. Και εδώ πρέπει να μας βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει η αστυνομία, επειδή ακριβώς έχει γίνει μια ανώνυμη καταγγελία ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανήλικοι και προμηθεύονται αλκοόλ. Αυτό βοηθάει ακόμη περισσότερο το έργο μας, επειδή ακριβώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά αυτού του είδους τα καταστήματα».

Όσον αφορά το πότε αναμένονται οι τοξικολογικές της 16χρονης δήλωσε: «Οι τοξικολογικές χρειάζονται αρκετό χρόνο για να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα, αλλά θεωρούμε λόγω του κατεπείγοντος εδώ για να δούμε αν συνδέεται η κατανάλωση αλκοόλ με το θάνατο θα έρθουν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι θέμα βέβαια της επιστήμης κατά πόσο μπορεί γρήγορα να έχει αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιμένουμε και αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα από το Χημείο του Κράτους από τα δείγματα που έλαβαν οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχό τους στο κατάστημα. (…) Από τοξικολογικές θα μπορούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για άλλες διώξεις. Είναι διαφορετικές οι διώξεις, καθώς μιλάμε για έκθεση όλων των ανθρώπων που εισέρχονται σε αυτό το κατάστημα, όχι μόνο των ανηλίκων».