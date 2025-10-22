Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο Γκάζι, όπου μία 16χρονη διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο και, μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθεις των γιατρών, έφυγε από τη ζωή.

Η ανήλικη είχε βγει για να διασκεδάσει με φίλους της σε κλαμπ της περιοχής, όταν φεύγοντας γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα περπάτησε μερικά μέτρα κι έπεσε στον δρόμο λιπόθυμη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 16χρονη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Την έρευνα ανέλαβε η Προστασία Ανηλίκων και έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή καθώς και η λήψη τοξικολογικών δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν η 16χρονη είχε καταναλώσει κάποια ουσία που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.