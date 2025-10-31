Νεκρή 10χρονη σε σχολείο στον Ασπρόπυργο: Πώς συνέβη η τραγωδία - Αναμένεται η ιατροδικαστική

Μια 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε σήμερα, Παρασκευή (31/10), σε προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο.

Η 10χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκανε γυμναστική εκείνη την στιγμή αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ και ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Σημειώνεται πως η ιατρική καρτέλα της 10χρονης ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπήρχε κάποιο καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας.

Νεκρή 10χρονη σε σχολείο στον Ασπρόπυργο: Ήταν «χωρίς αναπνοή και σφυγμό»

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Από το Συντονιστικό Κέντρο, ξεκίνησε μια κινητή μονάδα και ένα ασθενοφόρο ενώ με τη βοήθεια της ομάδας ΔΙΑΣ άνοιξε ο δρόμος λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η 10χρονη διακομίστηκε χωρίς αναπνοή και σφυγμό στο Θριάσιο Νοσοκομείο ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της ανήλικης.