Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων με νέου τύπου, ψηφιακά αναβαθμισμένα δελτία, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τις 3 Αυγούστου 2026.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, οι κλασικές μπλε ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να χρησιμοποιούν διαβατήριο για μετακινήσεις εκτός Ελλάδας.

Η αλλαγή συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των εγγράφων, καθώς οι παλαιές ταυτότητες θεωρούνται πλέον ευάλωτες σε πλαστογράφηση λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας τους.

Τι ισχύει για ταξίδια και δημόσιες υπηρεσίες

Η κατάργηση δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες που δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου 2026 θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο. Ωστόσο, ορισμένες χώρες ενδέχεται να συνεχίσουν προσωρινά να δέχονται τις παλαιές ταυτότητες, χωρίς αυτό να είναι εγγυημένο, καθώς υπάρχει πιθανότητα απόρριψης σε συνοριακούς ελέγχους ή από αεροπορικές εταιρείες.

Κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη μεταφορά.

Για πολύτεκνους, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486), με την απαραίτητη προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Διαδικασία και ραντεβού

Η διαδικασία ξεκινά μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, όπου ο πολίτης επιλέγει την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της μόνιμης ή προσωρινής του κατοικίας, καθώς και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ραντεβού.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν τα στοιχεία στο ΕΜΕπ δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται ενημέρωση ή συμπλήρωση κατά δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας. Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να επαναπρογραμματιστεί το αργότερο έως και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Επιπλέον, ο πολίτης λαμβάνει υπενθυμίσεις μέσω email πριν από το ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια αστυνομική αρχή για άμεσο προγραμματισμό νέου ραντεβού.

Ειδικές περιπτώσεις και χρόνος έκδοσης

Για την έκδοση πρώτης ταυτότητας απαιτείται παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας. Για ανηλίκους, τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας με τα απαραίτητα έγγραφα.

Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Η μεγάλη ζήτηση έχει οδηγήσει σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ραντεβού, κυρίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Σε πολλές περιπτώσεις τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται άμεσα.

Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα για νέες ημερομηνίες ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων περιοχών όπου η διαθεσιμότητα είναι μεγαλύτερη.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως άμεσο ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπεται δυνατότητα εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.



