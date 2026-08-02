Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από αύριο για όσους δεν έχουν βγάλει

Σταματά από αύριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, η χρήση των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων και, επίσημα, οι νέες ταυτότητες θα χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Στην ουσία, από αύριο Δευτέρα, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδιαακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τις νέες ταυτότητες ή με έγκυρο διαβατήριο, το οποίο παρά ταύτα μπορεί να εκδοθεί με παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα.

Νέες ταυτότητες: Μέχρι πότε μπορώ να εκδώσω

Η αλλαγή εντάσσεται στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας ούτε μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ως προς την προθεσμία έκδοσης, οι πολίτες έχουν περιθώριο να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Αντίστοιχα, ως προς τη χρήση στο εσωτερικό, η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό μέσο ταυτοπροσωπίας.

Ωστόσο, για τα ταξίδια στο εξωτερικό, από τις 3 Αυγούστου, οι μετακινήσεις στο εξωτερικό θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη νέα ταυτότητα.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας, έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί.

Μαζί θα χρειαστείτε φωτογραφία, την οποία μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr, παράβολα, το κόστος των οποίων είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043).

Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Τέλος, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης, θα πρέπει να παραδώσετε την παλιά σας ταυτότητα.