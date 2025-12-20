Νέες ταυτότητες: Απαραίτητες από τον Αύγουστο του 2026 για ταξίδια στο εξωτερικό

Έντονη επιβάρυνση αντιμετωπίζουν τα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστο Συνδρεβέλη, τα διαθέσιμα ραντεβού αυτή την περίοδο εκτείνονται έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Παρά την αυξημένη ζήτηση, διευκρινίζεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν και δεν καταργούνται άμεσα.

Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2026 και έπειτα, η κατοχή της νέας ταυτότητας θα είναι υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποδίδουν την αυξημένη πίεση που παρατηρείται στην Αττική στον μεγάλο πληθυσμό της περιοχής, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ραντεβού. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι μέσω της πλατφόρμας του gov.gr εμφανίζονται ραντεβού μόνο για το προσεχές τρίμηνο.

Ωστόσο όπως επεσήμανε ο κ. Συνδρεβέλης, μιλώντας στο ERT News, η έλλειψη διαθέσιμων ημερομηνιών για μεταγενέστερες περιόδους δεν σημαίνει ότι δεν θα ανοίξουν νέα ραντεβού.

Όπως εξήγησε, καθημερινά μετά τις 9 το βράδυ ανανεώνονται τα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, με τον ίδιο να συστήνει στους πολίτες να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα, ιδίως κατά τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, σε αρκετά Τμήματα Ασφαλείας της Αττικής έχει ήδη επεκταθεί το ωράριο εξυπηρέτησης για την έκδοση ταυτοτήτων, ενώ εξετάζεται η περαιτέρω διεύρυνσή του και σε άλλες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές η διαδικασία προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες που μετακινούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων να εξυπηρετηθούν άμεσα. Το βασικό μήνυμα των αρμόδιων αρχών είναι σαφές: η έκδοση της νέας ταυτότητας καλό είναι να μην αναβληθεί για την τελευταία στιγμή.