Νέες ταυτότητες: Ανύπαρκτα τα ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείχνουν «κλεισμένα» ως τον Απρίλιο 2026

Η ζήτηση για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να είναι πλήρως κλεισμένα μέχρι και τις αρχές Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ταυτότητες, χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε νέα κράτηση για πολλούς μήνες στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η κατάσταση διαφέρει αισθητά στην υπόλοιπη χώρα, καθώς σε μικρότερες πόλεις και νησιωτικές περιοχές υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ραντεβού – πολλές φορές μέσα σε λίγες ημέρες. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες των μεγάλων πόλεων να επιλέγουν αστυνομικά τμήματα εκτός κέντρου, προκειμένου να αποφύγουν τις πολύμηνες καθυστερήσεις.

Η αυξημένη ζήτηση συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή κατάργηση των παλαιών ταυτοτήτων, οι οποίες θα πάψουν να ισχύουν για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 2026. Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλιές ταυτότητες που σχεδιάστηκαν με προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960 δεν πληρούν πλέον τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ, με αποτέλεσμα να θεωρούνται μη αναγνωρίσιμες για διεθνή χρήση.

Ωστόσο, εντός Ελλάδας, οι ταυτότητες παλαιού τύπου θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχύ, τουλάχιστον για την ταυτοποίηση στις εσωτερικές συναλλαγές. Η αντικατάσταση τους δεν είναι υποχρεωτική για την καθημερινότητα, αλλά είναι απολύτως αναγκαία για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που απαιτούν νέα πρότυπα ασφαλείας.