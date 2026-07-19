Νέες πληροφορίες για τη φωτιά στο Κορωπί: Οροθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, στο Κορωπί.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 της Κυριακής 19 Ιουλίου και επεκτάθηκε σε περιοχή κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 78 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στο Κορωπί: Εκδηλώθηκε σε απορρίματα

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, το απόγευμα, και συγκεκριμένα στις 17:45, εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Εικόνα από το σημείο μετέδωσε κάμερα του Alpha, ρεπορτάζ του οποίου τονίζει ότι η φωτιά ξέσπασε σε απορρίμματα. Πλάνα από την περιοχή, καταγράφουν μπάζα, πεταμένα πλαστικά παιχνίδια.

Ρεπορτάζ του σταθμού αναφέρθηκε και στη φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα, όπου μετά από την προσπάθεια 100 πυροσβεστών και ομάδων πεζοπόρων, οροθετήθηκε. Και σε αυτή την περίπτωση εστάλη μήνυμα του 112 αφού η φωτιά έκαιγε κοντά σε κατοικημένες περιοχές.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ