Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία στο Αγρίνιο: Η «τριγωνική σχέση» και ο τρόπος που εκτελέστηκε ο 50χρονος

Στην άγρια δολοφονία στο Αγρίνιο, με θύμα 50χρονο πρόεδρο τοπικής κοινότητας, επικεντρώνεται η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, ο 44χρονος δράστης φέρεται να έστησε καρτέρι στο θύμα, το οποίο δέχθηκε σφαίρες για αγριογούρουνα, περισσότερες από μία φορές.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως τους δύο άνδρες χώριζαν προσωπικές διαφορές, παρότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

«Κάποιοι το περίμεναν», αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, επικαλούμενο πληροφορίες από συντοπίτες τόσο του θύματος όσο και του δράστη.

Οι δύο ήταν φίλοι και φέρεται να «υπήρχε κουμπαριά», κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Στο ρεπορτάζ, αναφέρεται πως όλα ξεκίνησαν, όταν η σύζυγος του θύματος εγκατέλειψε το σπίτι τους για να ζήσει στην Πάτρα μαζί με το θύτη. Άλλαξε όμως γνώμη και θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τότε ήταν που ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Τι συνέβη στο καφενείο του χωριού

Σήμερα το πρωί το θύμα έπινε καφέ στο καφενείο του χωριού, μέχρι να περάσει από μπροστά του το αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος πιθανολογείται ότι επέστρεφε από κυνήγι. Εκεί φέρεται -κατά το ίδιο ρεπορτάζ- να λογομάχησαν.

Ο δράστης συνέχισε και το θύμα πήρε το δικό του αυτοκίνητο και τον ακολούθησε. Δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας αλλά από την αυτοψία της αστυνομίας φαίνεται πως ο δράστης σταμάτησε και να πυροβόλησε με την καραμπίνα το αυτοκίνητο του θύματος που τον ακολούθησε, στο παρμπρίζ.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο κατέληξε σε ένα χωράφι και ο δράστης πήγε στην πίσω πλευρά και πυροβόλησε ακόμη δύο φορές με φυσίγγια για αγριογούρουνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην ερώτηση εάν ο 44χρονος παραδόθηκε ή συνελήφθη, εκείνη απάντησε: «Ουσιαστικά ανέμενε σε ένα σημείο τους αστυνομικούς. Έχει αποδεχθεί την πράξη του, παραδέχθηκε ότι είναι ο δράστης. Αυτή τη στιγμή απολογείται και προσπαθεί να εξηγήσει την πράξη του. Υπόψη θα ληφθούν και οι μαρτυρικές καταθέσεις από το περιβάλλον και των δύο ανδρών για να προσεγγίσουν οι έρευνες το κίνητρο της εν ψυχρώ δολοφονίας».

Η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του ρεπορτάζ για την «τριγωνική σχέση» ανάμεσα στους δύο άνδρες και τη σύζυγο του θύματος, αλλά σημείωσε ότι πρόκειται για πληροφορίες που έχουν φτάσει ως το τμήμα, χωρίς, όμως, να υπάρχει κατάθεση επίσημα.