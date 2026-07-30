Νέα ταυτότητα: Ο βασικός λόγος που πρέπει να την έχετε αποκτήσει έως τις 3 Αυγούστου

Η 3η Αυγούστου 2026 σηματοδοτεί το τέλος της χρήσης των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό.

Από την ημερομηνία αυτή, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια, ακόμη και προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα αστυνομική ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο.

Η αλλαγή εντάσσεται στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας ούτε μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Νέες ταυτότητες: Οδηγίες για την έκδοση

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας, όπου ο πολίτης επιλέγει την Περιφέρεια και το αστυνομικό τμήμα εξυπηρέτησης. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας η διαθεσιμότητα των ραντεβού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί την ημέρα του ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Η νέα ταυτότητα εκδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούν την ταυτότητά τους σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όπου αυτό απαιτείται.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αντικατάσταση των ταυτοτήτων, καλώντας τους να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς σε αγνώστους.