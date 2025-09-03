Νέα στοιχεία για το κύκλωμα στην Κρήτη: Ποιος ήταν ο «Πατομπούκαλος», τι κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι του κυκλώματος στην Κρήτη για το εμπόριο όπλων, τη διακίνηση ναρκωτικών, τις εκρήξεις, τις απειλές και τις βαθιές διασυνδέσεις στην Αστυνομία, στην τοπική αυτοδιοίκηση ακόμη και στη Δικαιοσύνη.

Από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ για τη δράση του κυκλώματος στην Κρήτη, εκτός από την Αστυνομία και την Εκκλησία, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, επιχείρησε να ασκήσει επιρροή ακόμη και σε δικαστικούς λειτουργούς με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση έγκλειστου αστυνομικού για υπόθεση εκβιασμού. Ακολουθεί ο διάλογος:

57χρονος: Εγώ σου λέω τώρα το εξής. Επειδή μίλησα με την συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα. Να κάνεις την έφεση.

Έγκλειστος αστυνομικός: Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι

57χρονος: Ναι αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση

Έγκλειστος αστυνομικός: Την έκανα. Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να τελειώνουμε. Να καθαρογράφει η απόφαση και να πάμε σε γρήγορο εφετείο.

57χρονος: Ναι θα μιλήσω εγώ μαζί της γιατί μιλάω κάθε μέρα σχεδόν για πολλά και διάφορα.

Ο 57χρονος επικοινωνεί εκ νέου με τον πρώην διοικητή και τον ενημερώνει ότι συνάντησε την εν λόγω δικαστική λειτουργό. Ακολουθεί ο διάλογος:

57χρονος: Εγώ μόλις εκλείσαμε το τηλέφωνο έφυγα, πήγα και τη βρήκα.

Έγκλειστος αστυνομικός: Το ξέρω ρε. Της το πες αυτό που σου΄πα , να κανονίσουν να..

57χρονος: Ναι, ναι της το είπα. Ότι μπορεί θα κάνει. Μου το΄ πε.

Έγκλειστος αστυνομικός: Καλά θα την πάρω κάποια στιγμή, θα της μιλήσω , το΄χω το τηλέφωνο της, το΄χω.

57χρονος: Ε πάρτηνε! πάρτην και εσύ.

Έγκλειστος αστυνομικός: Το έχω, αλλά δεν ξέρω αν το σηκώσει κατάλαβες επειδή θα δει απόκρυψη.

Eπίσης, σύμφωνα με το Mega, τα μέλη του κυκλώματος πουλούσαν τα κατασχεμένα ναρκωτικά μέσα από αστυνομικά τμήματα.

Κύκλωμα στην Κρήτη: Ποιος ήταν ο «Πατομπούκαλος»

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση ηγετικού στελέχους της σπείρας, ο αποκαλούμενος «Πατομπούκαλος», ο οποίος διώκεται πλέον ως ο ηθικός αυτουργός για τη βομβιστική επίθεση κατά αστυνομικού.

Τον Νοέμβριο του 2023 είχε συλληφθεί μαζί με μια συνεργό του για διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή τους είχαν εντοπιστεί έξι «φιξάκια» κοκαΐνης. Στο δικαστήριο όμως, πριν από δύο μήνες, ο «πατομπούκαλος» κρίθηκε αθώος, με την έδρα να δέχεται τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι τα ναρκωτικά ήταν για ιδία χρήση.

Πρόκειται για μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση, δεδομένου ότι η συγκατηγορούμενη του είχε καταθέσει στις Αρχές ότι από κοινού προχωρούσαν σε διακίνηση κοκαΐνης.

«Ο Πατομπούκαλος δεν δούλευε και η μοναδική του δουλειά ήταν να πουλάει κόκα. Πουλούσαμε περίπου 25 γραμμάρια την ημέρα για 100 ευρώ το γραμμάριο», είχε αναφέρει συγκατηγορούμενή του.

Κύκλωμα στην Κρήτη: «Πάγωσε» συμβόλαιο θανάτου

Φίλη του «Πατομπούκαλου» ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 48χρονος είχε εμμονή με τον αστυνομικό, στην πόρτα του οποίου τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Όπως αποκάλυψε, σχεδίαζε ακόμα και συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του.

«Μου είπε ο ''Πατομπούκαλος'' πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον μπάτσο, εννοώντας πως θέλει να τον εκτελέσει. Εγώ του εξήγησα ότι αυτό είναι παράλογο, πως ο αστυνομικός έκανε απλά την δουλειά του και πως εάν τον σκότωνε θα τον κυνηγάγανε για χρόνια. Ο ''Πατομπούκαλος'' είχε πάθει εμμονή μαζί του και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό», είπε.

Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος είχαν απλώσει τα δίχτυα τους και σε επιχειρήσεις για να μπορούν να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, από τις έκνομες ενέργειες που έκαναν.

Σημειώνεται πως τα ευρήματα της υπόθεσης αυτής προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο οποίος έχει ήδη δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων που φαίνεται ότι διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και στο εξωτερικό.