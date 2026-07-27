Νέα Σμύρνη: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια επάνω στην κονσόλα και κάπνιζε: Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Στιγμιότυπο από το βίντεο με τον οδηγό τραμ που εργάζεται με τα πόδια επάνω στην κονσόλα και κάπνιζε

Η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για τον οδηγό τραμ στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος καταγράφηκε να έχει βγάλει τα παπούτσια του, να έχει τα πόδια του πάνω στην κονσόλα χειρισμού, ενώ παράλληλα κάπνιζε και πετούσε τις στάχτες στο πάτωμα.

Για τη συμπεριφορά του οδηγού που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο εντός του τραμ, όσο και στα social media, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, με τη ΣΤΑΣΥ να σημειώνει πως «ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τον οδηγό τραμ

«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ