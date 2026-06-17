Νέα Σμύρνη: Ο δήμος διαψεύδει περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι σε 13χρονο έξω από σχολείο

«Ψευδής» χαρακτηρίζει ο Δήμος Νέας Σμύρνης την είδηση της επίθεσης και τραυματισμού με μαχαίρι ενός 13χρονου έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Όπως εξηγεί ο δήμος σε σχετική ανακοίνωσή του, ο 13χρονος αποπειράθηκε να εισέλθει στον προαύλιο χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον μηρό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τώρα είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται πως την είδηση της επίθεσης την έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Mega.

«Η βία μεταξύ ανηλίκων είναι ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, πολυπαραγοντικό που πρέπει επιτέλους να σκύψουν οικογένειες, κράτος, σχολεία για να περιοριστεί. Έδωσα στοιχεία πριν από λίγο καιρό: 1.000 παιδιά, πέρυσι, επισκέφθηκαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία, τραυματισμένα από βία μεταξύ ανηλίκων σε σχολεία, φροντιστήρια, οτιδήποτε.

400 εξ' αυτών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Αττικής. Φέτος, θα ξεπεράσουμε τα 1000 παιδιά.

Χθες, λοιπόν, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, ένα 13χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα και έφαγε μαχαιριά στον δεξιό μηρό του ποδιού, όπου φέρει εκτεταμένο, βαρύ τραύμα.

Το παιδί διεκομίσθη στο Παίδων Αγίας Σοφίας, έγινε συρραφή στο τραύμα, ενημερώθηκε η Αστυνομία και το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπαιδική Κλινική».

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

«Απολύτως ψευδής είναι η είδηση που κυκλοφόρησε ευρέως στον Τύπο και το διαδίκτυο σύμφωνα με την οποία 13χρονος μαθητής μαχαιρώθηκε από ομάδα ατόμων στον μηρό έξω από το σχολικό συγκρότημα που στεγάζονται το 3ο και το 13ο Δημοτικό Σχολείο και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων.

Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Ο μαθητής το απόγευμα της Δευτέρας (16/06) επιχείρησε να μπει στο σχολείο, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστό, για να παίξει μπάσκετ πηδώντας τα κάγκελα της περίφραξης. Κατά την προσπάθειά του, μπερδεύτηκε στην κορυφή της περίφραξης, με αποτέλεσμα η άκρη του κάγκελου να καρφωθεί στο πόδι του, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ότι έχει βαθύ κόψιμο στον μηρό από αιχμηρό στοιχείο. Του παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό παρενέβη η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει τον μαθητή ενώ δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό μαχαιρώματος στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης.

Το ατύχημα και όχι την εκδοχή του μαχαιρώματος επιβεβαιώνουν οι Αρχές που παρενέβησαν για τον απεγκλωβισμό του 13χρονου μαθητή της πόλης μας, ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου και αυτόπτες μάρτυρες».