Νέα Σμύρνη: 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από Δημοτικό Σχολείο

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στη Νέα Σμύρνη.

Ο κ. Γιαννάκος είπε στο MEGA πως ο 13χρονος δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, οι οποίοι τον μαχαίρωσαν στον δεξιό μηρό του ποδιού.

Ο 13χρονος στη Νέα Σμύρνη, μετά την επίθεση, έφερε εκτεταμένο, βαρύ τραύμα, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπαιδική Κλινική.

Τι είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος για την επίθεση στη Νέα Σμύρνη

«Η βία μεταξύ ανηλίκων είναι ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, πολυπαραγοντικό που πρέπει επιτέλους να σκύψουν οικογένειες, κράτος, σχολεία για να περιοριστεί. Έδωσα στοιχεία πριν από λίγο καιρό: 1.000 παιδιά, πέρυσι, επισκέφθηκαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία, τραυματισμένα από βία μεταξύ ανηλίκων σε σχολεία, φροντιστήρια, οτιδήποτε.

400 εξ' αυτών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Αττικής. Φέτος, θα ξεπεράσουμε τα 1000 παιδιά.

Χθες, λοιπόν, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, ένα 13χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα και έφαγε μαχαιριά στον δεξιό μηρό του ποδιού, όπου φέρει εκτεταμένο, βαρύ τραύμα.

Το παιδί διεκομίσθη στο Παίδων Αγίας Σοφίας, έγινε συρραφή στο τραύμα, ενημερώθηκε η Αστυνομία και το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπαιδική Κλινική».