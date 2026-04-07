Νέα πινακίδα στην Αθήνα: Πού βρίσκεται και τι σημαίνει

Μία νέα πινακίδα έχει εμφανιστεί στην Αθήνα, προκαλώντας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απορίες σε οδηγούς που περνούν σε καθημερινή βάση από το σημείο.

Με βάση την πρώτη εικόνα, υποδηλώνει πως σχετίζεται με αναστροφή, με το νόημά της να μην είναι ξεκάθαρο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η επίσημη ονομασία της είναι «ανακάμπτων ελιγμός αριστερά», κάτι που σημαίνει ότι ο οδηγός καλείται να πραγματοποιήσει έναν απότομο ελιγμό προς τα αριστερά, ώστε να αλλάξει κατεύθυνση και να εισέλθει σε συγκεκριμένο δρόμο.

Η πινακίδα έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρος Αμαλίας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λίγο μετά τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στο ίδιο σημείο έχει εγκατασταθεί και νέο φανάρι, το οποίο επιτρέπει στους οδηγούς να εκτελούν την κίνηση με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση προς την Πλάκα, αποφεύγοντας την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που προκαλείται όταν τα οχήματα αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρο κύκλο μέσω της οδός Φιλελλήνων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ