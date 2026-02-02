Νέα Πέραμος: «Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν» - Τα σημεία που δυσκολεύουν την εξιχνίαση της υπόθεσης

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί μέσα στη φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Για ποιον λόγο τον σκότωσαν, μόνο αυτοί το γνωρίζουν». Με αυτά τα λόγια, μιλώντας στο ERTNews, ο πατέρας του 27χρονου επιχειρηματία ζητά δικαίωση για τη δολοφονία του γιου του στη Νέα Πέραμο, σε μια υπόθεση που η αστυνομία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι δράστες πυροβόλησαν τον 27χρονο πισώπλατα, ρίχνοντας συνολικά δέκα σφαίρες, ενώ πριν από τη δολοφονία φαίνεται πως τον είχαν ξυλοκοπήσει άγρια. Αφού τον εκτέλεσαν σε ερημική περιοχή στο όρος Κανδήλι, επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του, πιθανότατα για να εξαφανίσουν ίχνη.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που προβληματίζουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είναι το έντονο μένος που δείχνουν να είχαν οι δράστες απέναντι στο θύμα. Επομένως εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή αν οι δράστες προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάποια κρίσιμη πληροφορία από τον 27χρονο, την οποία εκείνος αρνούνταν να αποκαλύψει.

Παρότι έχει συγκεντρωθεί σημαντικό βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, αυτό δεν επαρκεί μέχρι στιγμής για να χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το έγκλημα. Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την έρευνα.

Έτσι, το βάρος πέφτει πλέον στις καταθέσεις συγγενών και φίλων του θύματος, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά κίνητρα, αλλά και να διαπιστωθεί αν υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τη δολοφονία, καθώς και οι φυσικοί αυτουργοί που εκτέλεσαν με τόσο βίαιο τρόπο τον 27χρονο.

Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια, με τον οποίο ο 27χρονος φέρεται να είχε επαγγελματική συνεργασία. Και σε εκείνη την περίπτωση, οι δράστες είχαν πυροβολήσει το θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του και είχαν βάλει φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, χωρίς μέχρι σήμερα το έγκλημα να έχει εξιχνιαστεί.

Νέα Πέραμος: Το χρονικό της υπόθεσης

Η σορός του 27χρονου εντοπίστηκε τυχαία λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (1/2), όταν διερχόμενος πεζός την είδε μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου και ειδοποίησε τις Αρχές.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την προηγούμενη Δευτέρα, όταν επέστρεφε στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα. Επειδή είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι και εκείνη του άνοιξε. Καθώς όμως αργούσε να ανέβει στο διαμέρισμα, η γυναίκα κατέβηκε στην είσοδο, δεν τον είδε και αρχικά πίστεψε ότι είχε φύγει ξανά.

Το επόμενο πρωί, αφού εντόπισε ύποπτες κινήσεις σε κάμερες γειτονικών σπιτιών, προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης και αρπαγής στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας. Από το υλικό προκύπτει ότι τη στιγμή που ο 27χρονος έφτασε πεζός στο σπίτι του, άτομα που επέβαιναν σε όχημα με «ντουμπλαρισμένες» πινακίδες Θεσσαλονίκης κατέβηκαν και, υπό την απειλή όπλου, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή, ο ιατροδικαστής εντόπισε εννέα σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό του κεφαλιού, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δύο κάλυκες.