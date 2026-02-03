Νέα Πέραμος: Όσα κατέθεσε στην Αστυνομία η σύντροφος του 27χρονου θύματος

Σε αδιέξοδο βρίσκονται μέχρι στιγμής οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ανθρωποκτονιών για την αρπαγή και δολοφονία του 27χρονου Κρητικού επιχειρηματία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο την Κυριακή (1/2).

Οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο του εγκλήματος όσο και την ταυτότητα των δραστών.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, από τον πρώτο κύκλο καταθέσεων συγγενικών προσώπων του θύματος δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να οδηγεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. «Δεν οδηγηθήκαμε προς κάποια κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το θύμα έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης στο πρόσωπο, με εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο 27χρονος κρατήθηκε ζωντανός για σχεδόν έξι ημέρες, καθώς ο χρόνος θανάτου προσδιορίζεται το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στο στομάχι του εντοπίστηκε τροφή σε στάδιο μη ολοκληρωμένης πέψης.

Νέα Πέραμος: Κατάθεση-κλειδί από τη σύντροφο του θύματος

Το απόγευμα της Τρίτης (02/03) ολοκληρώθηκε η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την πορεία των ερευνών. Η γυναίκα ήταν αυτόπτης μάρτυρας της αρπαγής, παρακολουθώντας τα γεγονότα μέσω του συστήματος κουδουνιού-κάμερας του σπιτιού.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤNews, κατέθεσε ότι είδε άνδρες ντυμένους στα μαύρα να αρπάζουν τον σύντροφό της και να τον επιβιβάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των αστυνομικών, ανέφερε ότι το θύμα δεν της είχε εκφράσει φόβο για τη ζωή του, ούτε βρισκόταν υπό οποιαδήποτε μορφή προστασίας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξέτασαν το ποινικό παρελθόν του 27χρονου, διαπιστώνοντας ότι διέθετε λευκό ποινικό μητρώο. Το όνομά του είχε αναφερθεί μόνο περιφερειακά σε αστυνομικές δικογραφίες τρίτων, χωρίς ο ίδιος να έχει εμπλακεί, ενώ μοναδικό περιστατικό που τον αφορούσε ήταν μία προσαγωγή στο παρελθόν για οπαδικό επεισόδιο.

Νέα Πέραμος: Έρευνες για νέο οπτικό υλικό

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό νέου βιντεοληπτικού υλικού, κυρίως στη διαδρομή προς τη Μάνδρα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να μετέφεραν εκεί το θύμα και να το εκτέλεσαν σε απομονωμένο και δυσπρόσιτο σημείο.

Κεντρικό ερώτημα για τους ερευνητές παραμένει ο λόγος για τον οποίο οι δράστες κράτησαν τον 27χρονο ζωντανό για τόσες ημέρες. Παρότι το σενάριο της απαγωγής με σκοπό την είσπραξη λύτρων εξετάστηκε, δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, καθώς δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με την οικογένεια ούτε προσπάθεια οικονομικής συναλλαγής.

Το στοιχείο αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ενδεχομένως επιδίωκαν να αποσπάσουν πληροφορίες ή να εξαναγκάσουν το θύμα να τους υποδείξει κάτι συγκεκριμένο, πριν προχωρήσουν στην εκτέλεσή του. Το σενάριο αυτό διαφοροποιεί την υπόθεση από άλλες παρόμοιες δολοφονίες στην περιοχή, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από άμεση εκτέλεση χωρίς προηγούμενη αρπαγή.

Το άγνωστο κρησφύγετο

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα αφορά τον χώρο όπου κρατήθηκε όμηρος ο 27χρονος επί σχεδόν έξι ημέρες. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού. Από τη στιγμή που το όχημα των δραστών απομακρύνθηκε από τους κεντρικούς δρόμους της Ελευσίνας, τα ίχνη του χάνονται, ενώ η ευρύτερη περιοχή διαθέτει πολλά ερημικά και δυσπρόσιτα σημεία, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω την έρευνα.