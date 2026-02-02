Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο με την αρπαγή του 27χρονου - Τα κοινά με τη δολοφονία στη Μάνδρα

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνεται ο 27χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, να περπατά σε κεντρικό δρόμο στην Ελευσίνα, έχουν στα χέρια τους οι αρχές.

Στο οπτικό ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, φαίνεται ο 27χρονος τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας να περπατά στην Ελευθερίου Βενιζέλου, κεντρικό δρόμο της Ελευσίνας, προτού τον προσεγγίσει από την αντίθετη κατεύθυνση ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στο συγκεκριμένο όχημα, όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, επιβιβάζονταν οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της αρπαγής και δολοφονίας του, ένας εκ των οποίων με την απειλή όπλου, τον ανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητο.

Νέα Πέραμος: Τα κοινά με τη δολοφονία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο στόχαστρο των ερευνών έχει μπει το επαγγελματικό περιβάλλον του 27χρονου. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας φέρεται να προσπάθησαν να κάψουν -ανεπιτυχώς- τη σορό του.

Οι αστυνομικές αρχές εκτίμησαν, αρχικά, ότι ο 27χρονος ενδεχομένως είχε πέσει θύμα απαγωγής, καθώς προερχόταν από κάποια εύπορη οικογένεια, ωστόσο για ένα 24ώρο δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τους οικείους του για λύτρα. Έτσι, το εν λόγω σενάριο απομακρύνθηκε και ενισχύθηκε το ενδεχόμενο ο επιχειρηματίας να έπεσε θύμα δολοφονίας με κίνητρο κάποια οικονομική διαφορά.

Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής έχουν εντοπίσει κοινά στοιχεία με δολοφονία πριν από δύο χρόνια, στην περιοχή της Μάνδρας, πάλι με θύμα έναν επιχειρηματία.

Τότε, ένας άλλος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με τον 27χρονο, είχε βρεθεί νεκρός σε μία απόμερη, δασική περιοχή κοντά στη Μάνδρα, ενώ είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη η σορός του. Παρόλο που είχαν ταυτοποιηθεί κάποια άτομα, η Αστυνομία δεν κατάφερε να εντοπίσει τους φυσικούς αυτουργούς.

Νέα Πέραμος: Η καταγγελία της συντρόφου του και η στιγμή της αρπαγής του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ.

Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.