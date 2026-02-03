Νέα Πέραμος: Κατέθεσε στο Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου θύματος

Το κίνητρο της δολοφονίας, αλλά και ο χώρος όπου κρατήθηκε για έξι ημέρες ο 27χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια: το πρώτο είναι ότι οι δράστες κακοποίησαν τον νεαρό προκειμένου να αποσπάσουν κάποια πληροφορία, το δεύτερο ότι ενήργησαν από εκδικητικά κίνητρα και το τρίτο ότι σχεδίαζαν απαγωγή με σκοπό την είσπραξη λύτρων, η οποία όμως κατέληξε σε δολοφονία.

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/02) επιβεβαιώθηκε και επίσημα, μέσω ταυτοποίησης DNA, ότι η σορός ανήκει στον 27χρονο άνδρα.

Την ίδια ημέρα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, κατέθεσε η σύντροφός του. Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιέγραψε αναλυτικά όσα γνώριζε αλλά και όσα φέρεται να είδε το βράδυ της απαγωγής. Οι Αρχές αναμένουν να αξιολογήσουν αν από αυτή την κατάθεση προκύπτουν νέα κρίσιμα στοιχεία.

Νέα Πέραμος: Δεν εντοπίστηκε ξένο DNA

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤNews, τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης δεν οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκαν ίχνη ξένου DNA στο σώμα του θύματος.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι δεν προηγήθηκε πάλη. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση, καθώς ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές. Επιπλέον, από τις πρώτες καταθέσεις συγγενικών προσώπων δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να κατευθύνει την έρευνα, ούτε υπήρξε επικοινωνία με την οικογένεια για απαίτηση χρημάτων.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος δέχθηκε δέκα πυροβολισμούς πισώπλατα και από πολύ κοντινή απόσταση. Στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Ο χρόνος θανάτου τοποθετείται το βράδυ του Σαββάτου ή τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχε φάει λίγο πριν δολοφονηθεί, καθώς στο στομάχι του βρέθηκε τροφή.

Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξέφρασε την επιθυμία του να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί ο δολοφόνος του παιδιού του, τονίζοντας ότι ο γιος του δεν είχε βλάψει κανέναν και πως μόνο οι δράστες γνωρίζουν τον λόγο της πράξης τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες άρπαξαν τον 27χρονο με την απειλή όπλου από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα και τον μετέφεραν σε άγνωστο μέχρι στιγμής κρησφύγετο. Εκεί τον κρατούσαν όμηρο για έξι ημέρες, παρέχοντάς του σπιτικό φαγητό, προτού τον οδηγήσουν σε απομονωμένη περιοχή και τον εκτελέσουν.

Οι κινήσεις του θύματος λίγο πριν την απαγωγή, καθώς και το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, το κινητό του τηλέφωνο δεν έχει εντοπιστεί και εκτιμάται ότι καταστράφηκε και πετάχτηκε από τους δράστες.