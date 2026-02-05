Νέα Πέραμος: Έρευνες στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δολοφονία του 27χρονου

Στις φυλακές Κορυδαλλού αναζητούν στοιχεία οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, για να εξιχνιάσουν τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ψάχνουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα τους φανούν χρήσιμες στην πορεία των ερευνών και γι' αυτόν τον λόγο έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους και στις φυλακές Κορυδαλλού. Αναζητούν, μεταξύ άλλων, να μάθουν εάν κάποιος κρατούμενος ξέρει ποιος και γιατί ήθελε νεκρό τον 27χρονο στη Νέα Πέραμο

Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας πήραν κατάθεση από τη σύντροφό του ενώ αναμένουν τον πατέρα του να μεταβεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) για να δώσει τη δική του εικόνα ως προς το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται πολλές κάμερες ασφαλείας και βίντεο από την ευρύτερη περιοχή σχετικά με την πορεία του οχήματος μετά την αρπαγή του 27χρονου.

Νέα Πέραμος: Αλληλοκατηγορώ των συγγενών

Υπενθυμίζεται πως ο πατέρας του 27χρονου θύματος μετέβη στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να καταθέσει για τη δολοφονία του γιου του. Ωστόσο, πριν μπει στο κτίριο, προέβη σε δηλώσεις στον Τύπο, κατηγορώντας την πλευρά της πρώην συζύγου του.

«Εγώ αυτό που θέλω, είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη από το κράτος και να πιάσουν τους δολοφόνους του παιδιού μου. Η άλλη πλευρά γνωρίζει, εγώ δεν βγαίνω με κουκούλες και μπουφάν. Όλο το σόι γνωρίζει, ας βγουν να μιλήσουν» είπε ο πατέρας του 27χρονου.

«Εγώ δεν γνωρίζω, αυτοί γνωρίζουν τι έχει γίνει, ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν από πού κινδύνευε το παιδί μου» συνέχισε κατηγορώντας την οικογένεια της πρώην συζύγου του.

Την ίδια ώρα, ο παππούς του 27χρονου και πατέρας της μητέρας του, μίλησε για το θύμα: «ήταν καλό παιδί και το αγαπούσαμε όλοι, και στη γειτονιά και ο πιο πολύς κόσμος. Ήταν ένα καλό παιδί, τι να πω. Τον μεγάλωσα εγώ με τη γυναίκα μου, μέχρι τα 17 - 18 χρονών πριν πάει φαντάρος εμείς το είχαμε. Εμείς το είχαμε και ήταν το πρώτο εγγόνι και το είχαμε όπως έπρεπε να είναι».

«Ο πατέρας του, με αυτά που λέει, δεν καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει και το παιδί του. Την αλήθεια δεν την ξέρουμε και θα τη βρει τη ΓΑΔΑ. Από εκεί και πέρα, αυτός πρέπει να κλείσει το στόμα του, να μην λέει πολλά, γιατί έχει ένα παιδάκι και δεν του φταίει τίποτα» διευκρίνισε.

«Η κόρη μου είχε πάρα πολλές καλές σχέσεις με τον 17χρονο. Η κόρη μου, μέχρι πριν δύο μήνες, τής έλεγε πως την αγαπάει και εγώ τα μάθαινα, δεν είχαν προβλήματα. Τώρα, τα όσα λέει ο πατέρας του, ας κάτσει να τα σκεφτεί. Ο παππούς του, από την άλλη πλευρά, του είχε αφήσει μεγάλη περιουσία. Ο πατέρας του δεν είχε εμφανιστεί ποτέ, τη διατροφή την έδινε ο παππούς, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ενδιαφερόταν για το παιδί» συμπλήρωσε.

Νέα Πέραμος: Ανοιχτό να κληθεί ξανά για κατάθεση η σύζυγός του

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του θύματος. Όπως μετέδωσε το Mega, έχουν προκύψει ηχητικά μηνύματα που φέρεται να είχε αποστείλει ο πατέρας στον γιο του και τα οποία περιλαμβάνουν απειλές.

Για την ύπαρξη των συγκεκριμένων μηνυμάτων έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί από συγγενικά πρόσωπα και αναμένεται να ενταχθούν στη δικογραφία. Ήδη, στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρίσκονται το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας κλήσης της συντρόφου του θύματος για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς οι Αρχές εντοπίζουν ασυνέπειες στην αρχική της μαρτυρία.

Την έρευνα συμπληρώνουν νέο οπτικοακουστικό υλικό από τη νύχτα της απαγωγής, καθώς και καταθέσεις προσώπων από το στενό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του 27χρονου.