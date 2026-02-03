Νέα Πέραμος: Επί 6 ημέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν - Το χρονικό

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 27χρονου επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση, σε ρέμα, στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών ο νεαρός που εντοπίστηκε νεκρός από περιπατητητή σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία και βρέθηκε. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κρήτη, παρέμεινε στα χέρια των απαγωγέων του έξι ημέρες, προτού εκτελεστεί- πισώπλατα- με δέκα σφαίρες.

Νέα Πέραμος: Επί 6 ημέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο 27χρονος που είχε απαχθεί από αγνώστους έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε στην Ελευσίνα, είχε δεχθεί 10 σφαίρες και πιο συγκεκριμένα μία στο κεφάλι και μία στην πλάτη. Κάτι που δείχνει ότι ενδεχομένως προσπάθησε να διαφύγει και οι δράστες τον πυροβόλησαν πισώπλατα.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της απαγωγής και της δολοφονίας. Όπως έχει γίνει γνωστό ο νεκρός άνδρας προερχόταν από εύπορη οικογένεια, αλλά οι δράστες δεν επικοινώνησαν- το διάστημα των έξι ημερών- με τους συγγενείς του για να ζητήσουν λύτρα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι επίσης, πού τον κρατούσαν οι απαγωγείς όλο αυτό το διάστημα, πριν τον μεταφέρουν ζωντανό ή νεκρό στο απόμερο σημείο, στη Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε τυχαία.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος των Ανθρωποκτονιών αναζητούν μαρτυρίες για το εάν κάποιος άκουσε τους πυροβολισμούς ή είδε κάτι περίεργο.

Οι έρευνες στρέφονται ακόμη στο επιχειρηματικό περιβάλλον του θύματος με ένα από τα επικρατέστερα σενάρια να είναι ότι κάτι πήγε στραβά σε μια απόπειρα εκφοβισμού από κάποιον συνεργάτη ή ανταγωνιστή.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι και οι σχέσεις που διατηρούσε ο 27χρονος με έναν 59χρονο επιχειρηματία που είχε βρεθεί νεκρός, πρίν από δύο χρόνια, στη Μάνδρα και οι δράστες είχαν κάψει τότε το αυτοκίνητό του για να σβήσουν τυχόν ίχνη τους.

Με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί μαζί του και να τον γνώριζε, οπότε οι αστυνομικοί ερευνούν και πιθανή σύνδεση, χωρίς απαραίτητα να περιορίζουν εκεί την έρευνά τους, αλλά στρέφονται και γενικά στις επαφές και στις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ