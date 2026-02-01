Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε σορός ατόμου - Το Ανθρωποκτονιών ανέλαβε την υπόθεση

Τη σορό ενός νεαρού ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στοιχείων, μέσα σε ρέμα εντόπισε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) ένας πεζός στη Νέα Περαμό, ο οποίος εν συνεχεία ειδοποίησε τις αρχές.

Την υπόθεση την έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για περαιτέρω έρευνες.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά η ΕΡΤ, πρόκειται -πιθανότατα- για έναν 27χρονο άνδρα του οποίου η σύντροφος, πριν από μία εβδομάδα, δήλωσε την εξαφάνιση και την αρπαγή του από άγνωστα άτομα, από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει η γυναίκα στους αστυνομικούς, ο σύντροφός της βγήκε για λίγο από το σπίτι και δεν ξαναγύρισε και όταν τσέκαρε την κάμερα του σπιτιού, αντιλήφθηκε πως άγνωστοι με ένα αυτοκίνητο σταμάτησαν έξω από το σπίτι που έμεναν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν με αυτό.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε βάρος του συντρόφου της.

Καθώς όλα συγκλίνουν στην εγκληματική ενέργεια, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος όσο και για να διαπιστωθεί τι μπορεί να είχε προηγηθεί, για ποιους λόγους και με ποια άτομα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ