Νέα Πέραμος: Δέκα σφαίρες δέχτηκε ο 27χρονος - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Με δέκα πυροβολισμούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι πισώπλατα, εκτέλεσαν οι δράστες τον 27χρονο στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε εννέα σφαίρες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό του κεφαλιού.

Πριν από την εκτέλεση, το θύμα φαίνεται πως είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό, πιθανότατα μέσα στο αυτοκίνητο, προκειμένου να ακινητοποιηθεί. Αυτό προκύπτει από τις προθανάτιες εκχυμώσεις που έφερε στα χείλη και στο μεσόφρυο. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, πιθανώς για να εξαφανίσουν ίχνη, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί πλήρης απανθράκωση.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αρπαγής και ανθρωποκτονίας του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα. Η σορός του εντοπίστηκε χθες (01/02) τυχαία από περιπατητή σε ερημική περιοχή, εντός ρέματος στο όρος Κανδήλι, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στη Νέα Πέραμο. Η ταυτοποίηση έγινε αρχικά μέσω τατουάζ που έφερε το θύμα, ενώ αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση.

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Το χρονικό

Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής προς Δευτέρα, ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα. Καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Εκείνη του άνοιξε, ωστόσο παρατήρησε πως δεν ανέβαινε στο διαμέρισμα. Κατεβαίνοντας στην είσοδο και μη βρίσκοντάς τον, θεώρησε αρχικά ότι είχε φύγει ξανά. Το επόμενο πρωί, αφού εξέτασε υλικό από κάμερες γειτονικών κατοικιών, ανησύχησε σοβαρά και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι τουλάχιστον δύο άγνωστοι άνδρες, υπό την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο. Εκτιμάται ότι υπήρχε τουλάχιστον ένας ακόμη συνεργός ως οδηγός, ενώ δεν αποκλείεται η συμμετοχή και τέταρτου ατόμου.

Οι πινακίδες του οχήματος αποδείχθηκε πως ήταν πλαστές και «ντουμπλαρισμένες».

Η σύντροφος του 27χρονου δήλωσε στις αρχές ότι δεν γνωρίζει κάποιον λόγο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια ενέργεια εις βάρος του. Το θύμα διέθετε οικονομική άνεση, όπως και η οικογένειά του, και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά μέσω εταιρείας διαχείρισης προσωπικού.

Η ομοιότητα με μια δολοφονία στη Μάνδρα

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται η σχέση του 27χρονου με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια με παρόμοιο τρόπο, καθώς και τότε οι δράστες τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του και επιχείρησαν να το πυρπολήσουν.

Ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί και να γνώριζε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή σύνδεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλα σενάρια που αφορούν τις επαφές και τις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.