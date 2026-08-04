Νέα νύχτα αγωνίας στη Δυτική Αττική με αναζωπυρώσεις: Μάχη σε τρία μέτωπα - Πού εστιάζουν οι επιχειρήσεις

Αδιάκοπα επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με εθελοντές, προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές και διάσπαρτες εστίες στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις «δούλευαν» όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.

Πάνω από 400 πυροσβέστες στη Δυτική Αττική

Στο πεδίο επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12:16 της Δευτέρας, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βοιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα.

Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου με το Πυροσβεστικό Σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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