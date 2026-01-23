Νέα μεταβολή του καιρού με «λασποβροχές, χιόνια και 20άρια» - Καταιγίδες εκ νέου στην Αττική

Αλλάζει ξανά ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες να αναμένονται εκ νέου σε περιοχές τις χώρας, μεταξύ αυτών, και η Αττική.

Σε νέα ενημέρωση μέσω social media, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, παρουσίασε την εκτίμησή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, αναφέροντας, ότι αναμένονται «λασποβροχές, χιόνια και 20άρια».

Γράφει ο μετεωρολόγος του Alpha: «Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη».



Συγκεκριμένα :

Βροχές-καταιγίδες:

Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ :

Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.

Χιόνια :

Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.

Σαχαριανή σκόνη :

Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.

Θερμοκρασία:

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα.

Καλό Σαββατοκύριακο».

Ο καιρός από το Σάββατο έως τη Δευτέρα σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, παρουσίασε εν συντομία, τις δικές του εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών.

«Το Σάββατο (24/1), ο καιρός θα είναι ήπιος με λίγες βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και Ν-ΝΔ ανέμους οι οποίοι μόνο στο Β. Ιόνιο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, το πρωί οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για ομίχλες και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο», γράφει και προσθέτει:

«Την Κυριακή (25/1), προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο. Τη νύχτα προς τη Δευτέρα, στη Δ. Ελλάδα, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες βαθμιαία θα ενταθούν στα 6 με 7 και στο Β. Ιόνιο στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και νότια».

Τέλος, για τη Δευτέρα (26/1) αναμένονται σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο «βροχές και τοπικές καταιγίδες γενικά μικρής διάρκειας αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Δ-ΝΔ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της».