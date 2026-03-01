Νέα Μάκρη: Νεκρός 12χρονος λόγω εγκεφαλικής εμβολής

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Νέας Μάκρης το τελευταίο εικοσιτετράωρο, μετά την είδηση του θανάτου ενός 12χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Σάββατο έγινε γνωστό πως ένα 12χρονο αγόρι από τη Νέα Μάκρη, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά.

Ο σύλλογος του Αστέρα Νέας Μάκρης, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως ο 12χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί για την ομάδα, έφυγε από τη ζωή λόγω εγκεφαλικής εμβολής.

«Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας Βασίλη ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή. Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του Βασίλη μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στις 15.00 μ.μ. Οι προπονήσεις των Ακαδημιών την Δευτέρα 2/3 δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως η εγκεφαλική εμβολή, είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου φράσσεται από κάποιο “έμβολο”, δηλαδή ένα κομμάτι αίματος, λίπους, αέρα ή άλλου υλικού που μεταφέρεται από άλλη περιοχή του σώματος.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματά η ροή του αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου, με συνέπεια τα κύτταρα εκεί να μην λαμβάνουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο ή ακόμα και θάνατο.