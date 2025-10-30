Νέα Κίος: «Για πρώτη φορά» καταδικάστηκε και ο συνοδηγός για τροχαίο του 2024 με θύμα μια μητέρα

Βαριές ποινές επιβλήθηκαν στον οδηγό και τον συνοδηγό αυτοκινήτου για το τροχαίο που συνέβη στη Νέα Κίο το 2024 με θύμα μια 37χρονη μητέρα.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου καταδίκασε σε 18 χρόνια ποινή κάθειρξης τον 20χρονο οδηγό του αυτοκινήτου και σε 15 χρόνια τον 24χρονο συνοδηγό χωρίς αναστολή.

«Για πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά καταδικάστηκε και με βαριά ποινή, 15 χρόνια χωρίς αναστολή, ένας συνοδηγός ο οποίος ήταν σε όχημα το οποίο προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο, σκοτώνοντας την 37χρονη Νάντια» επισημαίνει το Star, κάνοντας λόγο για μια «δικαστική απόφαση σταθμό».

Ο συνοδηγός, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, έπρεπε να αποτρέψει τον οδηγό έτσι ώστε να μην οδηγεί τόσο επικίνδυνα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να μην προκληθεί το τροχαίο δυστύχημα.

Το δικαστήριο απέρριψε κατηγορηματικά τα ελαφρυντικά, όπως αυτό του καθαρού ποινικού μητρώου, που προέταξαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Τροχαίο στη Νέα Κίο: «Δικαίωση δεν θα υπάρξει ποτέ»

«Δικαίωση δεν θα υπάρξει ποτέ, εγώ προσωπικά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος έτσι λόγω της ποινής. Αυτοί κάποια στιγμή θα ξανά βγουν έξω, θα κάνουν τη ζωή τους είναι άδεια πίσω δε γυρίζει. Εννοείται θα το πάω μέχρι τέλους», είπε ο σύζυγος του θύματος που ήταν μητέρα δύο παιδιών (επτά και εννέα ετών), σύμφωνα με το Mega.

Ο οδηγός πάντως, αρνείται ότι ήταν αυτός που κρατούσε το τιμόνι ενώ ο συνοδηγός είπε στο δικαστήριο πως δεν ήταν εκείνος που τον προέτρεψε να πατήσει το γκάζι.

«Ο συνοδηγός και ως κάτοχος του αυτοκινήτου είχε παραχωρήσει στον οδηγό το αυτοκίνητο αυτό προκειμένου να το δοκιμάσει ο οδηγός και εν συνεχεία να το αγοράσει», είπε ο δικηγόρος του οδηγού, Χριστόφορος Γκλαβένος.

Η πλευρά των κατηγορουμένων άσκησε έφεση.

Σημειώνεται πως ο οδηγός έτρεχε στην παραλιακή οδό Νέας Κίου-Ναυπλίου, με το κοντέρ να δείχνει 170 χιλιόμετρα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 37χρονη Νάντια.